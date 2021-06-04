Ведущие европейские сборные продолжают готовиться к предстоящему первенству континента. Команды проводят последние контрольные матчи перед стартом турнира, намеченным на 11 июня.

В последних 11 матчах датчане потерпели лишь одно поражение и одержали восемь побед. Фото: EPA

Разумеется, внимание российских болельщиков в эти дни приковано к будущим соперникам нашей сборной. И если бельгийцы в представлениях не нуждаются, как никак они идут на первом месте в рейтинге ФИФА, то про датчан и в особенности финнов информации не так много.

А между тем скандинавы отправились на выезд к одной из лучших команд мира - Германии и не уступили ей (1:1). Несмотря на ничью, датчане остались недовольны своей игрой.

- Мы можем добиться большего. Ребята слишком часто отдавали мяч, особенно перед перерывом. Знали, что будет тяжело, если они поймают свою игру. Команда становилась лучше по ходу матча, так что мы могли бы победить в концовке, - отметил главный тренер скандинавов Каспер Хьюлманд.

Солидарен со своим наставником лидер датской сборной полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен: "Нам противостояла сильная сборная, которая наказала нас, когда мы совершили ошибку. Были два разных тайма. Мы можем многое улучшить, в этом нет никаких сомнений. Но надо сделать выводы".

Россия проведет с Данией свой третий матч группового этапа чемпионата Старого света 21 июня в Копенгагене

Что касается Германии, то немцы не могут выиграть уже во втором матче подряд на своем поле. До ничьей с датчанами было сенсационное поражение от Северной Македонии (1:2) в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Впрочем, по словам главного тренера бундестим Йоахима Лева, беспокоиться не о чем. Напомним, что после Евро-2020 Лев, руководивший немецкой сборной с 2006 года, покинет ее.

- Мы действительно хорошо защищались и выглядели здорово в этом плане. Проблема в том, что ребята недодавили соперника, когда у нас была возможность. "У нас еще есть время стать лучше перед матчем с Францией, - сказал Лев.

Крупную победу одержали чемпионы мира французы. Они разгромили дома Уэльс (3:0). Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Все три мяча Франция забила уже после удаления защитника Уэльса Неко Уильямса на 25-й минуте. Что забавно, как признался после встречи голкипер хозяев Уго Льорис, "трехцветные" попросили арбитра Луиша Годинью не показывать красную карточку.

- Мы просили рефери не удалять соперника, хотелось провести матч в равных составах. Но что поделать, - сказал Льорис, который провел сотый матч капитаном сборной.

Особенным этот поединок стал для Карима Бензема. После скандала с участием форварда "Реала" и экс-хавбека "Динамо" Матье Вальбуэна в 2016 году, Карима больше не вызывали в сборную. Но совершенно неожиданно Дидье Дешам решил перед Евро-2020 пригласить Карима. У Бензема был отличный шанс забить в первой же игре после возвращения, но он не реализовал пенальти.

Зато очередной мяч забил Гризманн, который провел 47-й матч за Францию, обновив рекордную серию в истории сборной. Всего в активе Антуана 36 голов в 90 встречах за "трехцветных".

- Мы здорово проявили себя в атаке. У нас есть несколько моментов, над которыми нужно поработать, но сегодня был первый матч сборной за долгое время. Какие цели на Евро? Завоевать трофей. Никаких других задач быть не может, - отметил Гризманн.

Добавим, что в субботу на стадионе столичного "Динамо" сборная России проведет последний контрольный поединок перед стартом Евро-2020: в соперниках будет Болгария. Ранее футболисты Станислава Черчесова сыграли вничью на выезде с поляками (1:1).

Тем временем

Несмотря на серьезную травму, полученную в финале Лиги чемпионов, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне попал в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. При этом, как признался главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес, пока неясно, сможет ли де Брюйне выйти на поле в стартовом матче турнира против России. Полностью состав бельгийцев выглядит следующим образом: Вратари - Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Зельс; защитники - Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Тома Менье, Дедрик Боята, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Джейсон Денайер; полузащитники - Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра Карраско, Насер Шадли, Аксель Витцель, Жереми Доку, Леандро Троссард, Дрис Мертенс, Эден Азар, Торган Азар, Деннис Прат, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Ханс Ванакен; нападающие - Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.