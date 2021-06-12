Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
12.06.2021 00:44
Рубрика: Спорт

Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией

Текст: Артур Нанян

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими эмоциями после победы над Турцией (3:0) в первом матче чемпионата Европы-2020.

Фото: Mike Hewitt / POOL / AFP
Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота

По словам Манчини, еще рано говорить о шансах его команды на итоговый триумф. При этом "Скуадра адзурра" продлила беспроигрышную серию до 28 встреч, и впервые в истории выиграла девять поединков подряд, не пропустив ни одного мяча.

"Мы показали хороший футбол. Не удалось забить до перерыва, было непросто, ведь это дебют. В таких матчах тебе необходимо все. Нам помогла поддержка трибун. Главную роль сыграло то, что мы быстро двигали мяч, всегда был свободный партнер для получения передачи. Вечер получился замечательным, и я надеюсь, что впереди еще много таких. Финал? До него еще далеко. Впереди шесть встреч", - отметил Манчини.

Добавим, что в матче второго тура группового этапа Италия 16 июня примет в Риме Швейцарию.

Новости чемпионата
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:15
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"

Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021

Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021

Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес

Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021

Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021

Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу