Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими эмоциями после победы над Турцией (3:0) в первом матче чемпионата Европы-2020.

По словам Манчини, еще рано говорить о шансах его команды на итоговый триумф. При этом "Скуадра адзурра" продлила беспроигрышную серию до 28 встреч, и впервые в истории выиграла девять поединков подряд, не пропустив ни одного мяча.

"Мы показали хороший футбол. Не удалось забить до перерыва, было непросто, ведь это дебют. В таких матчах тебе необходимо все. Нам помогла поддержка трибун. Главную роль сыграло то, что мы быстро двигали мяч, всегда был свободный партнер для получения передачи. Вечер получился замечательным, и я надеюсь, что впереди еще много таких. Финал? До него еще далеко. Впереди шесть встреч", - отметил Манчини.

Добавим, что в матче второго тура группового этапа Италия 16 июня примет в Риме Швейцарию.