УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины

УЕФА потребовал от сборной Украины прикрыть политический лозунг на форме команды. В организации пообещали проверять футболки перед каждым матчем.

В пятницу представители Украинской ассоциации футбола поспешили сообщить о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций готов оставить вторую часть националистического лозунга на форме команды. Но позже в УЕФА эту информацию опровергли.

В союзе отметили, что фразу: "Героям слава!", необходимо закрыть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Более того, перед каждой игрой украинской команды делегат УЕФА будет проверять скрыт ли этот лозунг.