УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины
УЕФА потребовал от сборной Украины прикрыть политический лозунг на форме команды. В организации пообещали проверять футболки перед каждым матчем.
В пятницу представители Украинской ассоциации футбола поспешили сообщить о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций готов оставить вторую часть националистического лозунга на форме команды. Но позже в УЕФА эту информацию опровергли.
В союзе отметили, что фразу: "Героям слава!", необходимо закрыть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Более того, перед каждой игрой украинской команды делегат УЕФА будет проверять скрыт ли этот лозунг.
Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 19:13
Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес
Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 14:58
Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу
Артем Дзюба: С бельгийцами хотелось бы играть в футбол, а не бороться 14:48
Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о сборной Бельгии в преддверии очной встречи на старте чемпионата Европы-2020. "Бельгия сильна в любом сочетании, она как была, так и остается фаворитом группы", - отметил футболист
Станислав Черчесов: Соперник соперником, но мы должны думать о себе 14:38
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед стартовым матчем на Евро-2020 против команды Бельгии. "Наша задача в игре быть на максимуме своих возможностей", - подчеркнул специалист