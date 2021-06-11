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11.06.2021 22:03
Рубрика: Спорт

УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины

Текст: Максим Домчев
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP

УЕФА потребовал от сборной Украины прикрыть политический лозунг на форме команды. В организации пообещали проверять футболки перед каждым матчем.

Фото: Cкриншот RT на русском / youtube
УЕФА убрал скандальный слоган с формы сборной Украины

В пятницу представители Украинской ассоциации футбола поспешили сообщить о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций готов оставить вторую часть националистического лозунга на форме команды. Но позже в УЕФА эту информацию опровергли.

В союзе отметили, что фразу: "Героям слава!", необходимо закрыть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Более того, перед каждой игрой украинской команды делегат УЕФА будет проверять скрыт ли этот лозунг.

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