УЕФА убрал скандальный слоган с формы сборной Украины

В УЕФА отреагировали на скандал с формой сборной Украины.

Напомним, ранее украинская федерация футбола представила провокационную игровую форму команды на Евро-2020. В частности, на футболках изображен контур страны с Крымом в составе, а на спине и внутренней поверхности майки - надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Типичное восславление пронацистских группировок, действовавших во время ВОВ.

Российский футбольный союз направил запрос в УЕФА, в котором обратил внимание на то, что форму используют для политических высказываний.

В итоге УЕФА потребовал от украинской стороны убрать фразу "Героям слава!". Вопрос о форме украинской сборной по футболу, в том числе об очертаниях Крыма на экипировке, - это прерогатива УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков добавил, что спорт должен быть без политики.