УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"

Дисциплинарное дело против трех клубов, отказавшихся выйти из состава участников европейской Суперлиги, приостановлено.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" в настоящее время приостановлено.

Такое решение приняла Апелляционная комиссия. Уточняется, что разбирательство против этих клубов пока остановлено до особого уведомления.

Дисциплинарное дело было открыто 25 мая. По данным СМИ, УЕФА планировал отстранить три клуба на один сезон от выступления в еврокубках за отказ от выхода из Суперлиги.

Ранее против наказания "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" выступило министерство юстиции Швейцарии. Однако в УЕФА настаивают, что решение о наказании клубов не нарушает никакие законы.