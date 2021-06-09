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09.06.2021 21:12
Рубрика: Спорт

УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Дисциплинарное дело против трех клубов, отказавшихся выйти из состава участников европейской Суперлиги, приостановлено.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт УЕФА, дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" в настоящее время приостановлено.

Такое решение приняла Апелляционная комиссия. Уточняется, что разбирательство против этих клубов пока остановлено до особого уведомления.

Дисциплинарное дело было открыто 25 мая. По данным СМИ, УЕФА планировал отстранить три клуба на один сезон от выступления в еврокубках за отказ от выхода из Суперлиги.

Ранее против наказания "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" выступило министерство юстиции Швейцарии. Однако в УЕФА настаивают, что решение о наказании клубов не нарушает никакие законы.

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