Испанские клубы "Реал" и "Барселона", являющиеся основателями Суперлиги, а также итальянский "Ювентус" возмутились решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть в их отношении дисциплинарное дело.

- "Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" хотят заявить о категорическом несогласии с настойчивым принуждением со стороны УЕФА, - говорится в заявлениях команд. - Это вопиющее нарушение решения судов, которые уже рекомендовали УЕФА воздерживаться от любых попыток наказать клубы - учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается. Клубы, которым более века, не приемлют давления, но готовы к диалогу.

Напомним, что Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования из-за возможных санкций: отстранения от участия в еврокубках на два года и штрафов на крупные суммы.