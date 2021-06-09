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09.06.2021 20:41
Рубрика: Спорт

Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины

Изображения карты Украины вместе с Крымом на футбольной форме, которую команда этой страны будет использовать на чемпионате Европы, абсолютно не задела чувства президента России. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Владимир Путин отметил, что он не увидел в этом никакой новизны позиции Киева. Украинская власть по-прежнему пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма, что "не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", добавил российский лидер.

Напомним, сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в футболках, на которые нанесены националистические лозунги и границы страны с Крымом. УЕФА такой дизайн одобрила.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не надо ли и России теперь нарисовать что-то патриотическое на форме своих футболистов, заметил: "Зачем нам нарисовать? У нас все есть".

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