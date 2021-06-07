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07.06.2021 13:37
Рубрика: Власть

Песков призвал дождаться реакции УЕФА в ситуации с формой Украины на Евро

Текст: Галина Мисливская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ему неизвестно о запросах российской стороны в УЕФА по поводу формы сборной Украины и предложил дождаться официальной реакции организации на происходящее.

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Напомним, ранее стало известно, что руководство УЕФА одобрило форму сборной Украины на Евро-2020, на которой изображена карта страны с российским Крымом, а также лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

"Это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов чемпионата. Это не наша прерогатива", - отметил Песков. "Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы не было никакой политизации спортивных состязаний", - добавил он. "Давайте дождемся какой-то официальной реакции", - предложил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не надо ли и России теперь нарисовать что-то патриотическое на форме своих футболистов, он ответил: "Зачем нам нарисовать? У нас все есть".

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