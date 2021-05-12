УЕФА открыл дело против основателей Суперлиги

Новости

Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов 01:57
Больше половины заправок в четырех штатах США остались без бензина 01:20
Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Израиле 01:15
Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии и нанес авиаудары по Газе 00:48
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры 00:28
Роналду забил сотый мяч за "Ювентус" 00:12
Смолов эмоционально прокомментировал победу в Кубке России 12.05.2021
Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ 12.05.2021
Глава ВОЗ привился от COVID 12.05.2021
Крупнейший российский бриллиант продали за 14,1 млн долларов 12.05.2021
Минсельхоз США спрогнозировал сохранение за РФ лидерства в экспорте пшеницы 12.05.2021
В Москве наступило метеорологическое лето 12.05.2021
Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы 12.05.2021
Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер 12.05.2021
Три авиакомпании США отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе 12.05.2021
Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе 12.05.2021
Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 12.05.2021
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 12.05.2021
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 12.05.2021
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 12.05.2021
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 12.05.2021
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 12.05.2021
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 12.05.2021
Москвичей попросили не выходить на улицу 12.05.2021
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 12.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Гранды под ударом

УЕФА открыл дело против основателей Суперлиги
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8454)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу о проекте Суперлиги, сообщается на официальном сайте организации.

Какие санкции будут применены к этим клубам, станет известно в ближайшее время. Ранее в СМИ просочилась информация, что президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года. Глава мадридского клуба Флорентино Перес, который является главным сторонником создания Суперлиги, рассчитывает на то, что УЕФА пойдет с ними на диалог. Если этого не произойдет, "Реал" будет искать иные варианты и может обратиться в суд.

Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA
УЕФА объявил наказание для клубов, создавших Суперлигу

Что касается девяти остальных команд, отказавшихся от участия в Суперлиге ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан" и "Атлетико"), то ранее УЕФА одобрил меры по их реинтеграции.

Каждый клуб, в частности: безоговорочно признает и принимает обязательный характер устава УЕФА; будет участвовать в любых соревнованиях УЕФА каждый сезон, когда команда пробьется туда по спортивному принципу; вновь присоединится к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА; предпримет все шаги по выходу из Суперлиги; в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на 15 миллионов евро, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в Европе; согласится на удержание пяти процентов, которые получил бы за участие в клубных турнирах за один сезон.

- Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили, - отметил Чеферин.

УЕФА готов отсранить на два года от участия в еврокубках "Реал", "Барселону" и "Ювентус"

К слову, один из клубов, отказавшихся впоследствии от участия в Суперлиге, "Манчестер Сити", на неделе в седьмой раз стал чемпионом Англии. "Горожане" завоевали титул после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" (1:2).

За три тура до конца сезона "красные дьяволы", занимающие второе место, отстают от соседей на десять очков. К слову, "МЮ" еще ни разу после ухода легендарного Алекса Фергюсона в 2013 году не завершал сезон выше "Сити". Что касается "горожан", то для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере. С "Сити" Хосеп завоевал десять трофеев. Еще семь он выиграл с "Баварией", 14 - с "Барселоной".

Тем временем

Арена "Зенита" стала наиболее посещаемым футбольном стадионом Европы в сезоне 2020/21, сообщает официальный сайт питерского клуба. В среднем в течение сезона на домашних играх "сине-бело-голубых" побывали 18 937 зрителей. Также стадион на Крестовском острове попал в тройку самых заполняемых арен мира. Из российских стадионов в список самых посещаемых в мире в этом сезоне попали также арена "Ростова" (пятое место, 13 682 зрителя в среднем), "Краснодара" (11-е место, 10 010), "Спартака" (15-е место, 9594) и "Ротора" (18-е место, 8845). Напомним, что во многих странах матчи проводились без болельщиков или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"