УЕФА открыл дело против основателей Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу о проекте Суперлиги, сообщается на официальном сайте организации.

Какие санкции будут применены к этим клубам, станет известно в ближайшее время. Ранее в СМИ просочилась информация, что президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года. Глава мадридского клуба Флорентино Перес, который является главным сторонником создания Суперлиги, рассчитывает на то, что УЕФА пойдет с ними на диалог. Если этого не произойдет, "Реал" будет искать иные варианты и может обратиться в суд.

Что касается девяти остальных команд, отказавшихся от участия в Суперлиге ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан" и "Атлетико"), то ранее УЕФА одобрил меры по их реинтеграции.

Каждый клуб, в частности: безоговорочно признает и принимает обязательный характер устава УЕФА; будет участвовать в любых соревнованиях УЕФА каждый сезон, когда команда пробьется туда по спортивному принципу; вновь присоединится к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА; предпримет все шаги по выходу из Суперлиги; в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на 15 миллионов евро, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в Европе; согласится на удержание пяти процентов, которые получил бы за участие в клубных турнирах за один сезон.

- Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили, - отметил Чеферин.

УЕФА готов отсранить на два года от участия в еврокубках "Реал", "Барселону" и "Ювентус"

К слову, один из клубов, отказавшихся впоследствии от участия в Суперлиге, "Манчестер Сити", на неделе в седьмой раз стал чемпионом Англии. "Горожане" завоевали титул после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" (1:2).

За три тура до конца сезона "красные дьяволы", занимающие второе место, отстают от соседей на десять очков. К слову, "МЮ" еще ни разу после ухода легендарного Алекса Фергюсона в 2013 году не завершал сезон выше "Сити". Что касается "горожан", то для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере. С "Сити" Хосеп завоевал десять трофеев. Еще семь он выиграл с "Баварией", 14 - с "Барселоной".

Тем временем

Арена "Зенита" стала наиболее посещаемым футбольном стадионом Европы в сезоне 2020/21, сообщает официальный сайт питерского клуба. В среднем в течение сезона на домашних играх "сине-бело-голубых" побывали 18 937 зрителей. Также стадион на Крестовском острове попал в тройку самых заполняемых арен мира. Из российских стадионов в список самых посещаемых в мире в этом сезоне попали также арена "Ростова" (пятое место, 13 682 зрителя в среднем), "Краснодара" (11-е место, 10 010), "Спартака" (15-е место, 9594) и "Ротора" (18-е место, 8845). Напомним, что во многих странах матчи проводились без болельщиков или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.