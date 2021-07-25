"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ

В Екатеринбурге местный "Урал" принимал "Краснодар" в матче первого тура РПЛ. Хозяева имели реальный шанс открыть счет в коне первого тайма. Арбитр матча назначил пенальти в ворота "Краснодара", но Эрик Бикфалви не сумел переиграть Матвея Сафонова.

После перерыва гости наказали соперника за расточительность. На 62-й минуте после паса Реми Кабелла Тонни де Вильена открыл счет голам краснодарцев в новом сезоне. За 5 минут до окончания основного времени матча он оформил дубль.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. Новичок команды Джон Кордоба реализовал пенальти.