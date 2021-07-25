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25.07.2021 19:48
Рубрика: Спорт

"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге местный "Урал" принимал "Краснодар" в матче первого тура РПЛ. Хозяева имели реальный шанс открыть счет в коне первого тайма. Арбитр матча назначил пенальти в ворота "Краснодара", но Эрик Бикфалви не сумел переиграть Матвея Сафонова.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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После перерыва гости наказали соперника за расточительность. На 62-й минуте после паса Реми Кабелла Тонни де Вильена открыл счет голам краснодарцев в новом сезоне. За 5 минут до окончания основного времени матча он оформил дубль.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. Новичок команды Джон Кордоба реализовал пенальти.

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