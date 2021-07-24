"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории в РПЛ

В стартовом матче чемпионата России по футболу "Спартак" проиграл в гостях казанскому "Рубину" - 0:1.

Незадолго до старта сезона "Спартак" нещадно крушил всех своих соперников на предсезонном турнире. Португалец Руй Витория, возглавивший команду после ухода Доменико Тедеско, старался прививать команде атакующий футбол, которым славились "красно-белые" в былые годы. И на этой позитивной ноте многие болельщики поверили, что "Спартак" станет одним из фаворитов нынешнего сезона.

Добавлял оптимизма и тот факт что казанцы не могли победить "Спартак" на своем поле с 2014 года.

Перед матчем болельщики "Спартака" поддержали баннером певицу МакSim, находящуюся в коме и подключенную к аппарату ИВЛ, вывесив баннер со словами из ее песни.

Стартовый состав команды Витории не удивил. На поле вышли все те же футболисты, которые играли с первых минут в последних матчах. И в первой половине встречи московский клуб выглядел предпочтительнее соперника. Но в ряде моментов не хватило точности, пару раз "Рубин" выручил Юрий Дюпин.

А после перерыва дежурный провал в обороне обернулся голом. Илья Самошником прорывался к воротам и нанес сильный удар. Мяч рикошетом от ноги Самюэля Жиго пулей влетел в ближний верхний угол. До конца поединка счет так и не изменился.

Был в матче и момент с незасчитанным голом француза. Но в том эпизоде в конце первого тайма арбитр Владислав Безюродов заметил нарушение со стороны Романа Зобнина.

Руй Витория начал свою карьеру в "Спартаке" с поражения.