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24.07.2021 22:30
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории в РПЛ

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче чемпионата России по футболу "Спартак" проиграл в гостях казанскому "Рубину" - 0:1.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Незадолго до старта сезона "Спартак" нещадно крушил всех своих соперников на предсезонном турнире. Португалец Руй Витория, возглавивший команду после ухода Доменико Тедеско, старался прививать команде атакующий футбол, которым славились "красно-белые" в былые годы. И на этой позитивной ноте многие болельщики поверили, что "Спартак" станет одним из фаворитов нынешнего сезона.

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Добавлял оптимизма и тот факт что казанцы не могли победить "Спартак" на своем поле с 2014 года.

Перед матчем болельщики "Спартака" поддержали баннером певицу МакSim, находящуюся в коме и подключенную к аппарату ИВЛ, вывесив баннер со словами из ее песни.

Стартовый состав команды Витории не удивил. На поле вышли все те же футболисты, которые играли с первых минут в последних матчах. И в первой половине встречи московский клуб выглядел предпочтительнее соперника. Но в ряде моментов не хватило точности, пару раз "Рубин" выручил Юрий Дюпин.

А после перерыва дежурный провал в обороне обернулся голом. Илья Самошником прорывался к воротам и нанес сильный удар. Мяч рикошетом от ноги Самюэля Жиго пулей влетел в ближний верхний угол. До конца поединка счет так и не изменился.

Был в матче и момент с незасчитанным голом француза. Но в том эпизоде в конце первого тайма арбитр Владислав Безюродов заметил нарушение со стороны Романа Зобнина.

Руй Витория начал свою карьеру в "Спартаке" с поражения.

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