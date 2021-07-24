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24.07.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Дубль Жемалетдинова помог "Локомотиву" вырвать победу в матче против "Арсенала"

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в матче первого тура смог переиграть тульский "Арсенал" со счетом 3:1.
Фото: Виталий Белоусов Фото: Виталий Белоусов
Фото: Виталий Белоусов

Московский "Локомотив" в матче первого тура на своем стадионе принимал тульский "Арсенал". Команда Марко Николича в первом тайме не показала яркой игры и пропустила гол на 22-й минуте. В составе туляков отличился Сергей Ткачев.

Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP
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Благоприятный ход матча для гостей нарушился на 79-й минуте, когда за вторую желтую карточку с поля был изгнан Артем Сокол. Спустя минуту "Локомотив" после удара Рифата Жемалетдинова счет сравнял. Спустя шесть минут все тот же Жемалетдинов оформил дубль, а окончательный результат встречи установил Федор Смолов.

"Локомотив" одержал волевую победу и лидирует в турнирной таблице вместе с "Зенитом". 

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