Дубль Жемалетдинова помог "Локомотиву" вырвать победу в матче против "Арсенала"

Московский "Локомотив" в матче первого тура смог переиграть тульский "Арсенал" со счетом 3:1.

Московский "Локомотив" в матче первого тура на своем стадионе принимал тульский "Арсенал". Команда Марко Николича в первом тайме не показала яркой игры и пропустила гол на 22-й минуте. В составе туляков отличился Сергей Ткачев.

Благоприятный ход матча для гостей нарушился на 79-й минуте, когда за вторую желтую карточку с поля был изгнан Артем Сокол. Спустя минуту "Локомотив" после удара Рифата Жемалетдинова счет сравнял. Спустя шесть минут все тот же Жемалетдинов оформил дубль, а окончательный результат встречи установил Федор Смолов.

"Локомотив" одержал волевую победу и лидирует в турнирной таблице вместе с "Зенитом".