"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера"

В субботу за несколько часов до стартового матча в новом сезоне РПЛ московский "Локомотив" объявил о приобретении 25-летнего защитника "Байера" из Леверкузена Тина Едвая. Сумма трансфера не называется, но по оценкам СМИ она составляет около 4 миллионов евро.

Контракт футболиста из Хорватии с "Локомотивом" рассчитан на четыре года. В "Локомотиве" он будет выступать под 16-м номером.

За время выступления за "Байер" Едвай провел 109 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработав 23 желтые карточки и трижды он был удален с поля.

За сборную Хорватии он провел 26 матчей, дважды поразив ворота соперников.