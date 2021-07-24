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24.07.2021 18:49
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера"

Текст: Максим Домчев
Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP

В субботу за несколько часов до стартового матча в новом сезоне РПЛ московский "Локомотив" объявил о приобретении 25-летнего защитника "Байера" из Леверкузена Тина Едвая. Сумма трансфера не называется, но по оценкам СМИ она составляет около 4 миллионов евро.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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Контракт футболиста из Хорватии с "Локомотивом" рассчитан на четыре года. В "Локомотиве" он будет выступать под 16-м номером.

За время выступления за "Байер" Едвай провел 109 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработав 23 желтые карточки и трижды он был удален с поля.

За сборную Хорватии он провел 26 матчей, дважды поразив ворота соперников.

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