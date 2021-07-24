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24.07.2021 19:40
Рубрика: Спорт

"Зенит" одержал волевую победу над "Химками" в первом туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
В матче первого тура "Зенит" переиграл на выезде "Химки". Уступая по ходу матча 0:1, команда Сергея Семака забила три мяча, одержав победу со счетом 3:1.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В день матча стало известно о том, что "Зенит" принял решение отпустить аргентинского форварда Себастьяна Дриусси, который ранее неоднократно выражал свое недовольство положением в команде. В итоге игрок может выкупить свой контракт и отправиться, куда захочет.

Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP
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А уже в самом начале встречи травму получил Магомед Оздоев. После жесткого столкновения с соперником он не смог продолжить игру. При этом именно игрок "Зенита" нарушил правила и получил за фол желтую карточку.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Хозяевам поля удалось провести атаку, точку в которой поставил Илья Кухарчук. Но еще до перерыва Сердар Азмун восстановил равенство в счете.

А после перерыва Александр Ерохин и Алексей Сутормин, реализовавший пенальти, установили окончательный результат - 3:1.

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