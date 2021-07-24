"Зенит" одержал волевую победу над "Химками" в первом туре РПЛ

В день матча стало известно о том, что "Зенит" принял решение отпустить аргентинского форварда Себастьяна Дриусси, который ранее неоднократно выражал свое недовольство положением в команде. В итоге игрок может выкупить свой контракт и отправиться, куда захочет.
А уже в самом начале встречи травму получил Магомед Оздоев. После жесткого столкновения с соперником он не смог продолжить игру. При этом именно игрок "Зенита" нарушил правила и получил за фол желтую карточку.
Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Хозяевам поля удалось провести атаку, точку в которой поставил Илья Кухарчук. Но еще до перерыва Сердар Азмун восстановил равенство в счете.
А после перерыва Александр Ерохин и Алексей Сутормин, реализовавший пенальти, установили окончательный результат - 3:1.