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25.09.2021 12:31
Рубрика: Спорт

Отменена третья сессия свободных заездов "Формулы-1" в Сочи

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Сочи отменили третью сессию свободных заездов "Формулы-1" из-за сильного дождя. Об этом в субботу сообщили на официальном сайте автогонки.

Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости
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Вслед за переносом этапа серии "Формулы-2", та же участь постигла и третью тренировочную сессию королевской гонки на сочинском автодроме, которая должна была начаться в 12.00. Над комплексом идет сильный дождь с грозой и шквалистым ветром.

"В целях безопасности было принято решение изменить официальную программу и отменить третью сессию свободных заездов из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Первый квалификационный заезд Гран-при России в Сочи должен состояться в субботу в 15.00, однако. Но по словам директора гонок FIA Майкла Маси, старт могут перенести на утро воскресенья, когда погода улучшится.

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