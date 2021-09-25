Отменена третья сессия свободных заездов "Формулы-1" в Сочи

🚨 FP3 has been cancelled 🚨



Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

В Сочи отменили третью сессию свободных заездов "Формулы-1" из-за сильного дождя. Об этом в субботу сообщили на официальном сайте автогонки.

Вслед за переносом этапа серии "Формулы-2", та же участь постигла и третью тренировочную сессию королевской гонки на сочинском автодроме, которая должна была начаться в 12.00. Над комплексом идет сильный дождь с грозой и шквалистым ветром.

"В целях безопасности было принято решение изменить официальную программу и отменить третью сессию свободных заездов из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Первый квалификационный заезд Гран-при России в Сочи должен состояться в субботу в 15.00, однако. Но по словам директора гонок FIA Майкла Маси, старт могут перенести на утро воскресенья, когда погода улучшится.