Первая гонка этапа серии "Формула-2", которая должна была состояться в Сочи, перенесена из-за сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе гоночной серии.

Когда именно возобновятся состязания, пока не сообщается. На записях, появившихся в социальных сетях, видно, что гоночную трассу в Сочи буквально заливают потоки воды, а в небе сверкают молнии.

Сейчас в Краснодарском крае, особенно на Черноморском побережье идут ливневые дожди с градом, грозой и шквалистым ветром.