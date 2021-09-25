Not quite ready for slicks yet... 😕— Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021
🎥 x @FelipeDrugovich #RussianGP #F2 pic.twitter.com/L2APmpP85g
Первая гонка этапа серии "Формула-2", которая должна была состояться в Сочи, перенесена из-за сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе гоночной серии.
Когда именно возобновятся состязания, пока не сообщается. На записях, появившихся в социальных сетях, видно, что гоночную трассу в Сочи буквально заливают потоки воды, а в небе сверкают молнии.
Сейчас в Краснодарском крае, особенно на Черноморском побережье идут ливневые дожди с градом, грозой и шквалистым ветром.
See you soon 🥺#RussianGP #F2 pic.twitter.com/l3XUyeukNc— Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021