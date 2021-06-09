УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина от работы на десять лет

В среду стало известно наказание российскому арбитру Сергею Лапочкину, в отношении которого было заведено дисциплинарное дело. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранили его от работы на десять лет.

Об этом сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц. "Лапочкин отстранен на десять лет от футбольной деятельности", - сказал он "Чемпионату".

В 2018 году российский арбитр обслуживал матч второго отборочного раунда Лиги Европы между латвийским "Вентспилсом" и французским "Бордо". Как оказалось, с Лапочкиным связывались люди, которые хотели повлиять на результат встречи. И арбитр не уведомил об этом УЕФА, хотя обязан сообщать в организацию о подобных ситуациях.

В апреле Лапочкина временно отстранили от работы, а сейчас вынесли окончательный вердикт.