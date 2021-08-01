Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову

Обладательницу золотой и бронзовой медалей олимпийских игр в Токио Ларису Коробейникову в аэропорту Ростова-на-Дону встретили болельщики, казаки и мексиканский ансамбль.

Пришли, конечно и родители знаменитой фехтовальщицы, а мать чемпионки принесла белого померанского шпица по кличке Ричи. Пока хозяйка на спортивной дорожке отстаивала честь России песик жил в ростовской квартире родителей.

Первыми традиционный каравай и соль спортсменке поднесли донские станичники. Болельщики развернули живую гирлянду из воздушных шариков, а музыканты в сомбреро исполнили для публики несколько песен в стиле Mariachi и даже посвятили ей незатейливую песню "Лариса".

Самый главный вопрос, на который Ларису Коробейникову попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь, тот не спешит".

"О это самый популярный вопрос. Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали тактику в соревнованиях и он принес удачу", - сказала Лариса Коробейникова.

Напомним, что в индивидуальном зачете фехтовальщица из Ростова-на-Дону завоевала бронзовую медаль, победив итальянку Аличе Вольпи. А выступая за сборную Россию Лариса Коробейникова победила рапиристок из Франции. Встреча завершилась со счетом 45:34.