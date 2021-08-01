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01.08.2021 14:05
Рубрика: Спорт

Олимпийцев из Ростовской области поощрят премиями

Текст: Николай Грищенко
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP

Выступающие на олимпийских играх в Токио спортсмены из Ростовской области получат из регионального бюджета 1,6 миллиона рублей. Денежные премии также будут выплачены членам спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта, а также их тренерам.

Фото: Reuters
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Решение о поощрении олимпийцев принято губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

- Донские атлеты показывают традиционно высокие результаты подготовки на соревнованиях любого уровня. Эти победы повышают спортивный имидж Донского края, поддерживают любовь к спорту у всех жителей нашего региона, - отметил Василий Голубев.

Напомним, что Ростовскую область в Токио представляют 19 спортсменов в десяти видах спорта. По состоянию на 1 августа ими завоевано девять медалей: три золотых награды, три серебряных и три бронзовых медали.

Кстати

Прапорщику Южного округа Росгвардии Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское звание "лейтенант". На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала две золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета на 10 и 25 метров. Приказ о присвоении звания подписан главнокомандующим войсками Национальной гвардии РФ, генералом армии Виктором Золотовым.

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