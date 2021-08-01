Тинмао стала лучшей в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ОИ

В воскресенье на Олимпиаде в Токио был разыгран очередной комплект наград в прыжках в воду. Женщины выявляли сильнейшую на трехметровом трамплине. В финал соревнований пробилась и россиянка Мария Полякова.

В итоге первое место с огромным отрывом заняла китаянка Ши Тинмао. За прыжки она набрала 383,50 балла.

Второй результат у еще одной представительницы Китая Ван Хань - 348,75, а бронзу завоевала американка Криста Палмер - 343,75.

Россиянка Полякова по итогам турнира стала десятой.