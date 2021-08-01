Тинмао стала лучшей в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ОИ
В воскресенье на Олимпиаде в Токио был разыгран очередной комплект наград в прыжках в воду. Женщины выявляли сильнейшую на трехметровом трамплине. В финал соревнований пробилась и россиянка Мария Полякова.
В итоге первое место с огромным отрывом заняла китаянка Ши Тинмао. За прыжки она набрала 383,50 балла.
Второй результат у еще одной представительницы Китая Ван Хань - 348,75, а бронзу завоевала американка Криста Палмер - 343,75.
Россиянка Полякова по итогам турнира стала десятой.
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021
Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова