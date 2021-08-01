Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при

В воскресенье на автодроме "Хунгароринг" прошел Гран-при Венгрии "Формулы-1". Его победителем весьма неожиданно стал пилот команды "Альпин" Эстебан Окон. Он стал 111-м пилотом в истории королевских автогонок, кому удалось одержать победу в гонке. Это первый успех в его карьере.

На второй позиции к финишу пришел пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Лидировавший в общем зачете Макс Ферстаппен из "Ред Булл" стал лишь десятым. Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" не смог добраться до финиша.

После этого этапа Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета. Он опережает Ферстаппена на 6 очков.