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03.06.2021 23:58
Рубрика: Спорт

Антон Слепышев: Против Канады сыграли как-то робко

Текст: Илья Соболев
Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением о причинах поражения своей команды от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Почему так слабо сегодня сыграли в атаке?

Антон Слепышев: Сейчас тяжело сказать. Одного гола недостаточно для побед. Тяжело выиграть, когда забита одна шайба. Разговаривали о том, что надо лезть на ворота, играть попроще, но не увидели от себя таких действий. Как-то робко сыграли в атаке.

Вам не кажется, что некоторым игрокам из КХЛ просто не хватило опыта?

Антон Слепышев: Понятно, что для многих это первый чемпионат мира, для меня, в том числе. Я бы не сказал, что парни, особенно те, для кого это первый чемпионат мира, стушевались, зажались. Такого не было. Если бы в овертайме исход получился удачный для нас, такого вопроса не было бы. Те, кто сыграл в первый раз, молодцы, проявили себя достойно. Результат не тот, который мы хотели видеть и по игре, и по турниру, но не стыдно за ребят.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Сложилось ощущение, что в овертайме канадцы разыграли несколько комбинаций. У нас были какие-то заготовки?

Антон Слепышев: В овертайме три на три играют не комбинации, а играют на моменте. Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке, держали шайбу. Скажем так, те ребята, которые выходили у нас, свои смены провели в обороне, и задача у них была уже просто выстоять и смениться. Ни у нас, ни, думаю, у канадцев, никаких комбинаций нет.

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