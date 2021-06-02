Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых

Белый комплект формы сборной России по футболу признан одним из самых красивых среди всех участников чемпионата Европы.

Весьма необычный конкурс красоты для форм команд-участниц грядущего чемпионата Европы по футболу устроило британское издание Mirror. По итогам голосования первое место завоевал домашний комплект формы сборной Италии.

Второй результат у комплекта гостевой формы сборной России белого цвета, которая получила немало довольно лестных отзывов. При этом красная, домашняя форма россиян, оказалась на 18-й позиции.

Третье место в этом конкурсе отдали гостевой форме команды Швеции.

Любопытно, что в самом конце рейтинга оказались соперники россиян - домашняя форма Бельгии признана худшей, на предпоследнем месте гостевой комплект финнов. Гостевая форма датчан оказалась в конце третьего десятка.