Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании

Сборная России отыграла один мяч в матче против Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

На 68-й минуте при счете 2:0 в пользу скандинавов Янник Вестергор завалил в своей штрафной вышедшего на замену Александра Соболева, и главный арбитр встречи Клеман Тюрпен указал на 11-метровую точку. Судья был настолько уверен в своем решении, что ему даже не потребовалась подсказка ВАР.

Пенальти уверенно реализовал Артем Дзюба - 1:2.

Напомним, россиянам для гарантированного выхода в плей-офф Евро-2020 нужна победа. Ничья с высокой долей вероятности также выведет команду Станислава Черчесова в следующую стадию.

В параллельном матче группы "В" играют сборные Финляндии и Бельгии.