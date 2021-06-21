Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании
Сборная России отыграла один мяч в матче против Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
На 68-й минуте при счете 2:0 в пользу скандинавов Янник Вестергор завалил в своей штрафной вышедшего на замену Александра Соболева, и главный арбитр встречи Клеман Тюрпен указал на 11-метровую точку. Судья был настолько уверен в своем решении, что ему даже не потребовалась подсказка ВАР.
Пенальти уверенно реализовал Артем Дзюба - 1:2.
Напомним, россиянам для гарантированного выхода в плей-офф Евро-2020 нужна победа. Ничья с высокой долей вероятности также выведет команду Станислава Черчесова в следующую стадию.
В параллельном матче группы "В" играют сборные Финляндии и Бельгии.
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