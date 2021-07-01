Любо дорого смотреть

Эксперимент с 24 сборными на Евро-2016 казался преждевременным. Попадались и слабачки, превращавшие чемпионат Европы в подобие мирового первенства, где разница в классе между ведущими и командами типа Саудовской Аравии или Египта удручала. Общий европейский уровень выше, стабильнее. Из двух дюжин претендентов лишь маленький дебютант - Северная Македония смотрелась явным и безоговорочным аутсайдером.

Если понятие тотальный футбол до сих пор существует, то это как раз то, что и было продемонстрировано в 11 городах Европы. Постоянное движение, и отнюдь не беспорядочное броуновское, а осмысленное, тренером апробированное и игроками усвоенное, доминировало при всем разнообразии тактических вариантов. Даже звезды - потенциальные забивалы - успевали возвращаться назад, самоотверженно подстраховывая защитников, расстилаясь в рискованных для дорогущих ножек подкатах. Исключения не делалось ни для кого.

Пять замен оправдали себя. Сначала смотрелись непривычной мелькотней, лишь сбивающей темп и ритм игры. Потом выяснилось, что именно эти новые силы придавали подустававшей во вторых таймах игре второе дыхание. Притом, что теперь матч фактически и практически продолжается не 90 минут, а почти 100 с добавленным в обоих таймах временем.

VAR, презираемый консерваторами, предстал в новом свете. Вместо того чтобы превратиться, как предполагалось, в нудное закулисное разбирательство, он еще больше обострил ход спектакля. Решение выносится порой с задержкой, которая заставляет не только нервничать, переживать, надеяться, но и дожидаться неоспоримо безукоризненного результата.

Это как-то подтягивает и арбитров, устраняет риск проявления личных или национальных симпатий и антипатий. Забавно, что на газон многие судьи вылетают в обличье великого в недалеком прошлом Коллины: все больше сверканий наголо выбритых голов и жестов а-ля Пьерлуиджи. Да и наш Карасев, честь ему и хвала, не только чисто внешне смотрится одним из наследников итальянца.

Необычнейший чемпионат с 11 городами-хозяевами дал жителям разных стран хоть на два тайма сбросить накопившийся полуторагодовой ковидный стресс. Глоток чистого воздуха. Какая-то надежда, что все плохое останется в прошлом. И пусть разум подсказывает совсем иное, сердце все же бьется в надежде, не важно, что напрасной.

Футбольный антураж изменится, и никогда не стать ему неконтролируемой стотысячной толпой, взбудораженной игрой или ее ожиданием. Наверняка станут неизбежными паспорта болельщика, в которых и медицинские сертификаты, и подтверждающие вакцинацию чипы. Почему-то думается, что так будет уже в 2022-м в крошечном по размеру и богатейшем по кошельку Катаре. Шейхи берегут себя и вряд ли позволят вторгнуться в свои пределы неконтролируемым толпам болельщиков: не дай Аллах, чтоб они превратились в пациентов.

Чего не получилось

Всякая политизация портит спорт. И коленопреклонение неизвестно, перед кем, чем и за что, затеваемое порой перед настоящей честной мужской игрой, раздражает. Никак не вяжется этот ритуал с футболом. Такая видна здесь фальшь.

Когда капитан команды Мануэль Нойер, в свое недалекое время лучший вратарь мира, выводил сборную Германии на игру с повязкой радужных цветов, это смотрелось двойной несуразицей. Какое отношение имеет игра с поддержкой ЛГБТ? Ну, хотел бы показать привязанность к этому сообществу или принадлежность к нему, отправлялся бы со своей повязкой-радугой в мюнхенские бары особого толка. А так это выглядело пошловато и по отношению к сборной Германии: здоровенные, мужественные парни и радуга на руке капитана.

Если уж о Германии, то она разочаровала. Игра такая же атлетичная, как и бессмысленная. Воля к победе и бесконечные промахи нападающих. Опустошенный годами сидения на тренерской скамейке Йоахим Лев, на которого жалко смотреть и которому хочется пожелать месячишко передохнуть и побыстрее найти себя в работе с новой сборной или клубом. Возвращение Томаса Мюллера в команду выглядело кошмаром: не для соперников - для немецкой сборной. Да и вечный спасатель Нойер не отличился былыми сейвами. Может, был сконцентрирован на чем-то другом, чего игра не прощает.

Еще хуже выглядела Франция. Пока разочарование № 1 этого Евро, конечно же, Килиан Мбаппе. Вот уж кому дано. Все при нем. Скорость фантастическая. Техника изумительная. Удар сильнейший. И зашкаливающая в 22 года за все разумные пределы трансферная стоимость в 160 миллионов евро, и звездность, проявлявшаяся в жестах, манере поведения, отношении к партнерам и тренеру. Промах Мбаппе в роковом пенальти в матче со швейцарцами был не случаен. Мбаппе уверенно шел к нему во всех играх, упуская верные шансы забить, помочь команде. И был наказан сам и наказал свою сборную нелепо пробитым одиннадцатиметровым.

Ни в одной команде не собралось вместе столько ярчайших светил. Льорис, Погба, Гризманн, Бензема… были явными фаворитами по игре. Но не по духу. Что-то в сборной разладилось. Не чисто игровое, а нечто сплачивающее, объединяющее. Проскальзывал у игроков снисходительный холодок по отношению к тренеру Дидье Дешаму, сделавшему французов чемпионами мира в 2018 году. Так тоже бывает. Команда устала от приевшихся побед, от ожиданий болельщиков. Наверное, и от требовательного с этой командой, поседевшего тренера. Игрокам будет о чем поразмышлять, сидя на верандах открывшихся после локдауна парижских ресторанов.