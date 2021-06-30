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30.06.2021 18:04
Рубрика: Спорт

На Евро-2020 бельгийцы набирают очки не только на футбольном поле

Текст: Николай Долгополов

В Бельгии мало кто сомневался в выходе своих в четвертьфинал. Подгруппу, в которую попала первая в мировом рейтинге сборная, называли слабой. А "дьяволов" считали достойными, по крайней мере, полуфинала. Как пишет издание "Фокус на Бельгию", на этом первенстве "очки набирают не только наши футболисты, но и десять самых разных компаний".

Фото: Getty Images
Черчесов взял на себя ответственность за провал сборной России на Евро

Причем их ноу-хау используется не только на зеленом поле. Так, "Питагон" специализируется на обеспечении безопасности в некоторых городах, где проходят матчи Евро. Задача привычна: предотвратить любые террористические акты, в зародыше задушить хулиганские устремления еще на подступах к спортивным аренам.

Освещение, звуковое сопровождение, экраны на стадионах, - многое из всего этого для футбола необходимого сделано в Бельгии. Одна из компаний даже опередила в конкурентной борьбе законодателей моды англичан. Бельгийцы, а не хозяева полей отвечают за газон из специальной травы на британской гордости - арене "Уэмбли".

И, наконец, о том, что заметно всем. Когда рефери достает специальный распылитель, чтобы точно обозначить заметным белым цветом точку пробития штрафного, то в Брюсселе знают: это технология, обеспечивающая через несколько минут полное исчезновение оставленной на траве краски, тоже бельгийская.

Поможет ли все это сборной Бельгии попасть в полуфинал, обыграв сильных итальянцев?

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