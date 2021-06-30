Украина в четвертьфинале Евро. Как ей это удалось? Отвечают Ловчев и Арустамян

Кроме этого, в эфире речь пойдет о будущем сборной России и главного тренера национальной команды - Станислава Черчесова.

В среду, 30 июня, состоится заседание технического комитета РФС, где должны дать оценку работы тренера и команде на Евро. Обсудим четвертьфинальные пары и дадим прогнозы на следующие матчи.

Включайте трансляцию в 10:00 по московскому времени. До встречи в эфире!