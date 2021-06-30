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30.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Украина в четвертьфинале Евро. Как ей это удалось? Отвечают Ловчев и Арустамян

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсудят успех сборной Украины, которая победила Швецию в 1/8 финала и теперь сыграет с Англией.
Текст: Артем Локалов

Кроме этого, в эфире речь пойдет о будущем сборной России и главного тренера национальной команды - Станислава Черчесова.

Фото: Oli SCARFF / AFP
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020

В среду, 30 июня, состоится заседание технического комитета РФС, где должны дать оценку работы тренера и команде на Евро. Обсудим четвертьфинальные пары и дадим прогнозы на следующие матчи.

Включайте трансляцию в 10:00 по московскому времени. До встречи в эфире!

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