И вечный вопрос, возникающий у нас после почти каждого проигранного в этом суровом для нас футбольном веке турнира. Что дальше? А дальше - и совсем уже близко - отборочные матчи мировой квалификации, начинающиеся для нас с испытанием хорватами уже 1 сентября.

Специалисты технического комитета - люди опытные. И общение с ними дает понять: на хорошую игру команды они не надеялись. Вселяло веру иное. Ведь приблизительно из таких же футболистов Станислав Саламович Черчесов сумел сколотить к чемпионату мира-2018 отлично физически подготовленную сборную. Мускулистую, мощную, пусть и играющую в довольно нехитрый футбол. Вопрос не в том, почему уступали в технике. Это понятно и подтверждается футбольными аналитиками: безоговорочно проигрываем в классе, не только Бельгии, Дании, но и многим другим. С кем бы в одну восьмую вышедших могли бы потягаться? Возможно, с Уэльсом, однако не факт. Проблема другая: как получилось, точнее, не получилось у Черчесова за отпущенный ему довольно длительный срок проделать с футбольными середняками то, что удалось к домашнему Кубку мира?

Печально, что из всех компонентов игры надежда оставалась лишь на физическую готовность, накаченные бицепсы, атлетизм. Но так было почти всегда.

Вот какой рассказ одного из футбольных грандов вспоминается в подтверждение. Готовя сборную к мировому первенству, главный тренер сборной Валерий Васильевич Лобановский гонял футболистов безмерно, требовал от них полной отдачи, физические нагрузки казались неимоверными. Ребята если и роптали, то тихо-тихо, про себя. Но даже помощникам Лобановского виделось, что команда перегружена, устала. Отправившийся к Валерию Васильевичу проситель застал Лобановского стоящим спиной к нему у окна. Услышав шаги вошедшего, Лобановский не обернулся. Наверное, так ему было легче: сказал, что знает, с какой пришли просьбой. И начал своим привычным, таким характерным говорком. Да, очень тяжело. Но надо. Только так можно чего-то добиться. Атлетизм, дисциплина, совместные усилия превращают футболистов среднего уровня в команду, которая может бороться с соперником выше классом. А больше бороться нечем. И нагрузки снижать не будем.

Общаясь с исключительно суровым Лобановским на протяжении его тренерского маршрута Киев - Москва - Киев и до отъезда в арабское далеко, на 100 процентов верю в достоверность этого выплывшего из прошлого эпизода. Не изменилось ни-че-го, кроме экономической формации, в которой теперь живем и играем.

Идет разговор о смене наставника сборной. Но, как справедливо полагают многие авторитеты, лучшего в стране на сегодня нет. Признать итоги Евро для нас неудовлетворительными - одно. Назначить кого-то на место Черчесова - совсем другое.

А если иностранца? Сколько было таких спасителей. И лишь однажды, в 2008-м, спас Гус Хиддинк. В 2009 году он, избалованный нашей бьющей через край любовью, был уже иным. В разгар подготовки к отборочным матча не избежал искуса и принял предложение одновременно потренировать и "Челси". Там, на аристократической базе, я и спросил заслуженного тренера РФ, как же он собирается работать с нашей сборной, не по телефону же. И Летучий голландец честно ответил, что именно по телефону. Он регулярно созванивается со своим помощником Бородюком, и тот докладывает ему о состоянии дел в команде. "Челси" под предводительством Гуса выиграл Кубок Англии. Сборная России, порой тренируемая по телефону за 7 миллионов евро в год, пролетела в стыковых матчах мимо Кубка мира. Потом с таким же успехом наставляли команду Дик Адвокат и Фабио Капелло.

Совсем уже близко отборочные матчи мировой квалификации, начинающиеся для нас с испытанием хорватами

Это я к тому, что каким бы великим не был (в основном в прошлом) заезжий гость, разобраться в нашей сложной психологии, познать русскую душу, и особенно футбольную, ему сложно. А быстро ухватить чисто нашенские футбольные, весьма специфические нюансы и вовсе невозможно. Приехал, увидел, но не победил, а быстренько смотался.

За те два месяца, что остались до квалификации к чемпионату мира, звать на помощь иностранного гения будет губительно. Пусть уж Черчесов. Если что, будет хоть с кого спросить.