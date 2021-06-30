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30.06.2021 07:30
Рубрика: Спорт

Отмар Хитцфельд назвал выдающимся тренером своего преемника Владимира Петковича

Текст: Максим Макарычев
Немецкий футболист и тренер Оттмар Хитцфельд. Фото: AP Photo / Frank Augstein Немецкий футболист и тренер Оттмар Хитцфельд. Фото: AP Photo / Frank Augstein
Немецкий футболист и тренер Оттмар Хитцфельд. Фото: AP Photo / Frank Augstein

Немецкий тренер Оттмар Хитцфельд дал высшую оценку своему преемнику в сборной Швейцарии по футболу Владимиру Петковичу после почти сенсационной победы в одной восьмой финала Евро-2020 над чемпионами мира из Франции.

Фото: Oli SCARFF / AFP
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020

"Швейцария показала выдающуюся игру против Франции. Они были прекрасно укомплектованы и великолепно подготовлены Владимиром Петковичем", - сказал бывший тренер дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии".

По словам Хитцфельда, победа швейцарцев, "тем более важна, что они преуспели против чемпиона мира и против французского звездного ансамбля, который не отступил сам и не переключил передачу". Хитцфельд, который ушел в отставку в 2014 году после шести лет работы тренером сборной Швейцарии и передал ее Петковичу, уверен в успехе команды, несмотря на отсутствие дисквалифицированного капитана Гранита Джака, в четвертьфинале против Испании.

"Ребята, обладая огромным командным духом, показали, как можно сделать то, что кажется невозможным в футболе", - сказал он.

При Хитцфельде Швейцария обыграла тогдашних чемпионов Европы и будущих чемпионов мира Испанию со счетом 1:0 в первой групповой игре чемпионата мира 2010 года, сообщает информационное агентство dpa.

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