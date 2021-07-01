Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о вероятности своего возвращения на пост главного тренера сборной России.

Слуцкий прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России в случае отставки Станислава Черчесова.

В эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" он признался, что никто его никуда не приглашал.

"Новости о моём возвращении в сборную? Я прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно", - сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий уже возглавлял сборную России в 2015-2016 годах. Под его руководством команда неудачно выступила на Евро-2016, заняв последнее место.