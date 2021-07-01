Новости

Белый дом раскрыл средние зарплаты сотрудников 23:31
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть 23:24
Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России 23:18
РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах 23:01
В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 21:38
Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля 21:21
В Старой Руссе нашли древнюю берестяную грамоту 21:14
СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции 21:09
Самым старым человеком в космосе станет 82-летняя американка 20:49
Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Премию "Медиаменеджер России" получила директор по развитию "РГ" Юлия Шимарская
Премию "Медиаменеджер России" получила директор по развитию "РГ" Юлия Шимарская
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 23:18
Рубрика: Спорт

Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России

Текст: Максим Домчев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о вероятности своего возвращения на пост главного тренера сборной России.

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно

Слуцкий прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России в случае отставки Станислава Черчесова.

В эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" он признался, что никто его никуда не приглашал.

"Новости о моём возвращении в сборную? Я прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно", - сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий уже возглавлял сборную России в 2015-2016 годах. Под его руководством команда неудачно выступила на Евро-2016, заняв последнее место.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу