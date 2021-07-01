Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ"

Многолетний лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос продолжит карьеру во французском клубе "ПСЖ".

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, в скором времени Рамос должен будет пройти медосмотр и при благоприятном исходе подпишет контракт с парижанами. Эту информацию подтверждают и сообщения о том, что испанец активно ищет себе жилье в столице Франции.

Нынешним летом у Рамоса истек контракт с мадридским "Реалом", за который он выступал с 2005 года. Футболист был одним из лидеров клуба и капитаном команды. Однако он так и не смог прийти к соглашению о новом договоре с руководством "сливочных".

Ранее СМИ сообщали о том, что интерес к Рамосу проявляет мюнхенская "Бавария".