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01.07.2021 20:21
Рубрика: Спорт

Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Многолетний лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос продолжит карьеру во французском клубе "ПСЖ".

Фото: EPA
Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти в "Реал"

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, в скором времени Рамос должен будет пройти медосмотр и при благоприятном исходе подпишет контракт с парижанами. Эту информацию подтверждают и сообщения о том, что испанец активно ищет себе жилье в столице Франции.

Нынешним летом у Рамоса истек контракт с мадридским "Реалом", за который он выступал с 2005 года. Футболист был одним из лидеров клуба и капитаном команды. Однако он так и не смог прийти к соглашению о новом договоре с руководством "сливочных".

Ранее СМИ сообщали о том, что интерес к Рамосу проявляет мюнхенская "Бавария".

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