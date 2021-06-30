Сборная России стала одной из худших команд Евро, потерпев два поражения в группе и не сумев выйти в плей-офф. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Разумеется, мероприятие было посвящено выступлению россиян на чемпионате Европы-2020. Как Черчесов, так и все остальные участники заседания признали результат сборной неудовлетворительным. Напомним: из трех матчей в группе команда выиграла лишь в одном и потерпела два поражения, не сумев выйти в плей-офф.

Теперь главный вопрос: останется ли Черчесов на своем посту? Технический комитет РФС хоть и признал итоги Евро неудовлетворительными, но самого специалиста поддержал. Как сообщил журналистам глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, основная проблема заключалась в игроках. По словам Гершковича, у футболистов не было той самоотдачи, что на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Тем не менее, даже несмотря на поддержку технического комитета, будущее Черчесова по-прежнему туманно. Все должно проясниться на следующей неделе, когда состоится исполком РФС.

Напомним, что после поражения от Дании (1:4) в решающем матче на Евро-2020 Черчесов взял вину за случившееся на себя. При этом специалист отметил, что одна из причин неудачи - отсутствие опыта у ряда игроков.

- Вся ответственность лежит на мне. Это неписанный футбольный закон. А разница с чемпионатом мира в том, что сейчас у нас менее опытные игроки. Они набирают тот опыт, который в дальнейшем поможет им, во-первых, попадать на такие турниры, во-вторых - хорошо там выступать, отметил Черчесов.

Судьба Черчесова решится на следующей неделе по итогам исполкома Российского футбольного союза

- Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене, - сказал, в свою очередь, президент РФС Александр Дюков.

Как бы то ни было, вопрос с будущим главного тренера нужно решать, и как можно скорее. Не за горами возобновление отборочного турнира чемпионата мира-2022: уже 1 сентября Россия примет финалиста первенства планеты-2018 - хорватов. После трех туров команда Черчесова занимает второе место, имея в своем активе столько же очков, сколько и "шашечные", но уступая будущему сопернику по дополнительным показателям.

Между тем российские клубы продолжают готовиться к старту сезона, который намечен на 23 июля. Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья, по традиции, является "Спартак". На днях москвичи провели первый матч под руководством Руя Витории: в контрольном поединке на сборах в Австрии "красно-белые" уступили "Нефтчи" со счетом 1:2.

- Тяжелая игра. Всего 15 дней работали перед встречей. Будем готовиться дальше, прогрессировать потихоньку, - отметил хавбек "Спартака" Михаил Игнатов.

Тем временем

Чемпионат Европы-2020 стал самым результативным в истории турнира: в 44 встречах забито 123 мяча.

Прежнее достижение - 108 голов - было установлено на Евро-2016, когда титул завоевала Португалия. Рекордный 109-й гол в свой актив записал полузащитник сборной Хорватии и загребского "Динамо" Мислав Оршич, отличившийся в поединке с Испанией в Копенгагене. Впрочем, усилий Оршича не хватило "шашечным" для победы: основное время матча закончилось вничью 3:3, а в дополнительное время "красная фурия" добилась своего, забив два мяча, - 5:3.

Отметим, что до внедрения формата с участием 24 команд рекордным по количеству голов был Евро-2000, на котором было забито 85 мячей. Евро-2020 - также лучший турнир по голам в среднем за матч - 2,8 гола. На розыгрыше соревнований в 2000 году было 2,74 гола за игру, на Евро-1984 - 2,73.

К слову, на Евро-2020 на данный момент забито уже девять автоголов - столько было за всю историю турнира. По ходу соревнований мячи в свои ворота отправляли немец Матс Хуммельс (против Франции), турок Мерих Демирал (против Италии), португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (против Германии), полузащитник Словакии Юрай Куцка (против Испании) и испанец Педри (против Хорватии). Еще тремя автоголами отметились голкиперы: финн Лукаш Градецки (матч против Бельгии), поляк Войцех Щесны (против Словакии) и словак Мартин Дубравка (против Испании).