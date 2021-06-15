Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и опубликовал фото из больницы
Он поблагодарил всех за поддержку.
- Большое спасибо за ваши милые и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи, - написал футболист. Он также оценил свое состояние: "Я в порядке - при данных обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо".
Напомним, в субботу во время матча первого тура чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболисту стало плохо в самом конце первого тайма. Как оказалось, он пережил остановку сердца. Сам матч был остановлен, а Эриксена госпитализировали.
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