Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и опубликовал фото из больницы

Он поблагодарил всех за поддержку.

- Большое спасибо за ваши милые и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи, - написал футболист. Он также оценил свое состояние: "Я в порядке - при данных обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо".

Напомним, в субботу во время матча первого тура чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболисту стало плохо в самом конце первого тайма. Как оказалось, он пережил остановку сердца. Сам матч был остановлен, а Эриксена госпитализировали.