В матче Испания - Швеция зафиксирована первая нулевая ничья на Евро-2020

Последние дни перед стартом на Евро-2020 для обеих команд получились тревожными. У испанцев два игрока заразились коронавирусом (один из них - капитан Серджи Бускетс) и у шведов - два, что внесло сумятицу в подготовку к турниру по обе стороны баррикад.

Впрочем, это никак не изменило предматчевые расклады: сборная Испании по всем прогнозам значилась бесспорным фаворитом пары. Подопечные Луиса Энрике попытались максимально быстро подтвердить свой статус. "Красная фурия" владела мячом подавляющую часть времени, однако до реальных угроз у ворот Робина Ольсена дело доходило не часто. На 16-й минуте головой с отскоком от земли очень опасно пробил Дани Ольмо - голкипер среагировал. А на 38-й ошибкой Даниэльсона не воспользовался Альваро Мората, стрельнувший мимо из убойной позицию.

Шведы почти не покидали свою половину поля, но один супермомент до перерыва они организовали. Уже под занавес первого тайма опасно на оперативный простор выскочил Исаак: после его удара мяч попал в ногу Маркосу Льоренте, потом в штангу и только затем оказался в руках у голкипера Уная Симона.

Во второй половине встречи рисунок игры не поменялся. Только испанцы еще меньше стали создавать у чужих ворот и чаще ошибаться в передачах. Шведы, наоборот, все уверенней держали оборону, не забывая о вылазках. Одна из них на 61-й минуте едва не закончилась для Испании плачевно: Исак выкрутился в окружении трех соперников, прострелил, но Берг не сумел подстроиться для удара.

В самой концовке испанцы упустили два вернейших момента. Вышедший на замену Пабло Сарабия выверенным навесом нашел во вратарской голову также появившегося с лавки Жерара Морено, но Ольсен среагировал на удар в упор. А чуть позже уже у самого Сарабии не получилось акцентировано пробить после прострела Жорди Альбы.

В итоге шведы нули отстояли, а сборная Испании получила явно не тот результат, на который рассчитывала.