Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия

Нападающий Патрик Шик, оформивший дубль, признан лучшим игроком в матче между командами Чехии и Шотландии.

Шик стал героем встречи, отличившись по разу в каждом тайме.

В первые 45 минут он имел два опасных момента, но сначала не смог переиграть вратаря шотландцев, а со второй попытки поразил ворота. После навеса партнера он выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

Второй гол чешского форварда стал украшением встречи. Увидев, что вратарь далеко вышел из ворот, Шик "закинул мяч за шиворот" вратарю точным ударом почти с центра поля.