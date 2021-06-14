Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия
Нападающий Патрик Шик, оформивший дубль, признан лучшим игроком в матче между командами Чехии и Шотландии.
Шик стал героем встречи, отличившись по разу в каждом тайме.
В первые 45 минут он имел два опасных момента, но сначала не смог переиграть вратаря шотландцев, а со второй попытки поразил ворота. После навеса партнера он выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.
Второй гол чешского форварда стал украшением встречи. Увидев, что вратарь далеко вышел из ворот, Шик "закинул мяч за шиворот" вратарю точным ударом почти с центра поля.
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