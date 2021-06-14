Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
14.06.2021 20:52
Рубрика: Спорт

Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия

Текст: Максим Домчев

Нападающий Патрик Шик, оформивший дубль, признан лучшим игроком в матче между командами Чехии и Шотландии.

Фото: Igor Russak/picture alliance via Getty Images
Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии

Шик стал героем встречи, отличившись по разу в каждом тайме.

В первые 45 минут он имел два опасных момента, но сначала не смог переиграть вратаря шотландцев, а со второй попытки поразил ворота. После навеса партнера он выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

Второй гол чешского форварда стал украшением встречи. Увидев, что вратарь далеко вышел из ворот, Шик "закинул мяч за шиворот" вратарю точным ударом почти с центра поля.

Новости чемпионата
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 20:36
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика 12:55
Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии 21:03

Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии 21:03

Сборная Польши неожиданно проиграла Словакии. На 62-й минуте полузащитник "Локомотива" Крыховяк получил вторую желтую карточку. Словаки воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Милана Шкриньяра вырвали важнейшую победу - 2:1

Мишель Платини: Французская сборная - явный фаворит 20:51

Мишель Платини: Французская сборная - явный фаворит 20:51

У Мишеля Платини нет сомнений, у кого из участников чемпионата Европы по футболу больше всего шансов на победу. "Французская сборная - явный фаворит Евро 2020. И не только потому, что она действующий чемпион мира", - отметил он

Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Сборная Чехии по футболу в стартовом матче чемпионата Европы в Глазго нанесла поражение команде Шотландии 2:0. По одному раз в каждом из таймов отличился Патрик Шик. В стартовом составе Чехии на поле появился полузащитник "Спартака" Алекс Крал

Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном 16:17

Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном 16:17

Футболисты сборной России узнали о произошедшем с Эриксеном в автобусе по дороге на матч с Бельгией. "Переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация", - рассказал защитник Роман Евгеньев