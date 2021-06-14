Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии

В предыдущем розыгрыше первенства Европы сборная Польши дошла аж до четвертьфинала, в котором она уступила будущим победителям турнира португальцам в серии пенальти. Надо отметить, что даже спустя пять лет в составе "красно-белых" осталось много футболистов, выступавших на тех соревнованиях. Камиль Глик, Гжегож Крыховяк, Войцех Щесны, Роберт Левандовски - все они и сейчас продолжают оставаться лидерами своей национальной команды.

Безусловно, главной звездой поляков является Левандовски. Игрок года по версии ФИФА пропустил контрольный матч с Россией в начале июня, но к старту Евро восстановился от травмы. Понятное дело, что исполнителей такого уровня у словаков нет. У команды Штефана Тарковича другие козыри. Что интересно - в стартовом составе "соколов" на вчерашний матч вышли сразу два бывших зенитовца - Роберт Мак и Томаш Губочан.

Именно Мак стал соавтором первого гола, забитого на 18-й минуте: эффектно обыграв на фланге двух защитников, Роберт решился на удар. Не ожидая удара в ближний угол, Щесны не смог вовремя сложиться и отправил мяч в собственные ворота. Голкипер "Ювентуса" стал автором самого быстрого автогола в истории Евро.

В начале второй половины поляки усилиями Кароля Линетты сравняли счет. Однако уже на 62-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве: это полузащитник "Локомотива" Крыховяк подвел свою команду, получив вторую желтую карточку. Словаки воспользовались численным большинством и на 69-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра вырвали важнейшую победу - 2:1.