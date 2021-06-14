Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
14.06.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро

Текст: Артур Нанян

Голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории первенств Европы. Произошло это в матче против словаки.

Фото: Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images
Сборная Польши на Евро-2020

На 18-й минуте полузащитник "соколов" Роберт Мак эффектно обыграл на фланге двух защитников и пробил в ближний угол. Не сумев вовремя сложиться, Щесны, упав на газон, отправил мяч в собственные ворота.

Добавим, что после первого тайма Словакия вела в счете 1:0. После перерыва поляки сравняли счет.

Новости чемпионата
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика 12:55
Шевченко: Третий мяч мы могли и не пропускать 01:13
Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Сборная Чехии по футболу в стартовом матче чемпионата Европы в Глазго нанесла поражение команде Шотландии 2:0. По одному раз в каждом из таймов отличился Патрик Шик. В стартовом составе Чехии на поле появился полузащитник "Спартака" Алекс Крал

Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном 16:17

Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном 16:17

Футболисты сборной России узнали о произошедшем с Эриксеном в автобусе по дороге на матч с Бельгией. "Переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация", - рассказал защитник Роман Евгеньев

Арбитр Маккели назначен на матч между сборными Финляндии и России 12:36

Арбитр Маккели назначен на матч между сборными Финляндии и России 12:36

На матч второго тура группового раунда Евро-2020 между сборными Финляндии и России назначена бригада арбитра из Нидерландов Данни Маккели. Для Маккели это уже второй матч на нынешнем турнире. Он ранее обслуживал стартовый поединок Евро-2020 между командами Италии и Турции

Нидерланды вырвали победу в матче против Украины на Евро-2020 13.06.2021

Нидерланды вырвали победу в матче против Украины на Евро-2020 13.06.2021

Сборная Нидерландов победила Украину в матче первого тура группового раунда Евро-2020 - 3:2. По ходу встречи "оранжевые" вели 2:0, но позволили сопернику сравнять счет. Победный мяч записал на свой счет защитник Дензел Дюмфрис