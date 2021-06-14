Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро
Голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории первенств Европы. Произошло это в матче против словаки.
На 18-й минуте полузащитник "соколов" Роберт Мак эффектно обыграл на фланге двух защитников и пробил в ближний угол. Не сумев вовремя сложиться, Щесны, упав на газон, отправил мяч в собственные ворота.
Добавим, что после первого тайма Словакия вела в счете 1:0. После перерыва поляки сравняли счет.
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