Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро

Голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории первенств Европы. Произошло это в матче против словаки.

На 18-й минуте полузащитник "соколов" Роберт Мак эффектно обыграл на фланге двух защитников и пробил в ближний угол. Не сумев вовремя сложиться, Щесны, упав на газон, отправил мяч в собственные ворота.

Добавим, что после первого тайма Словакия вела в счете 1:0. После перерыва поляки сравняли счет.