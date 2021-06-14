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14.06.2021 16:17
Рубрика: Спорт

Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном

Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев рассказал о реакции на инцидент с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание и пережившим остановку сердца в матче против Финляндии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP
Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP
Фото: Martin Meissner - Pool/Getty Images
Экс-врач сборной России считает, что Эриксену стоит завершить карьеру

По словам Евгеньева, футболисты сборной России узнали о произошедшим с Эриксеном в автобусе по дороге на стадион.

"Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация. Слава богу, все обошлось", - цитирует Евгеньева РИА Новости.

Эриксену стало плохо в конце первого тайма. 29-летний футболист потерял сознание, у него остановилось сердце. Медики на протяжении 15 минут оказывали ему помощь, после чего он был доставлен в больницу.

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