Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном
По словам Евгеньева, футболисты сборной России узнали о произошедшим с Эриксеном в автобусе по дороге на стадион.
"Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация. Слава богу, все обошлось", - цитирует Евгеньева РИА Новости.
Эриксену стало плохо в конце первого тайма. 29-летний футболист потерял сознание, у него остановилось сердце. Медики на протяжении 15 минут оказывали ему помощь, после чего он был доставлен в больницу.
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