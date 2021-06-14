Евгеньев рассказал о реакции игроков сборной РФ на произошедшее с Эриксеном

По словам Евгеньева, футболисты сборной России узнали о произошедшим с Эриксеном в автобусе по дороге на стадион.

"Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет и произошла такая ситуация. Слава богу, все обошлось", - цитирует Евгеньева РИА Новости.

Эриксену стало плохо в конце первого тайма. 29-летний футболист потерял сознание, у него остановилось сердце. Медики на протяжении 15 минут оказывали ему помощь, после чего он был доставлен в больницу.