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13.06.2021 21:37
Рубрика: Спорт

Австрия переиграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Сборная Австрии в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы переиграла команду Северной Македонии со счетом 3:1.
Текст: Максим Домчев

Для обеих команд этот матч был крайне важен. Победа давала шансы на продолжение борьбы, поражение же фактически ставило крест на надеждах. Впереди у этих соперников поединки против Нидерландов и Украины.

Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images
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Австрийцы начали встречу активнее, но македонцы, хоть и являются дебютантами подобных турниров, старались действовать активно и не прижиматься к своим воротам. Счет был открыт на 18-й минуте. После навеса с фланга Штефан Лайнер поразил дальний угол.

Но радость австрийцев продлилась недолго. Ошибка их вратаря и игрока обороны привели к тому, что 37-летний Горан Пандев смог счет сравнять.

После перерыва наставник австрийской команды оживил игру своей команды заменами. И это помогло. Вышедшие со скамейки запасных Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович принесли своей команде три очка.

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