Австрия переиграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Для обеих команд этот матч был крайне важен. Победа давала шансы на продолжение борьбы, поражение же фактически ставило крест на надеждах. Впереди у этих соперников поединки против Нидерландов и Украины.
Австрийцы начали встречу активнее, но македонцы, хоть и являются дебютантами подобных турниров, старались действовать активно и не прижиматься к своим воротам. Счет был открыт на 18-й минуте. После навеса с фланга Штефан Лайнер поразил дальний угол.
Но радость австрийцев продлилась недолго. Ошибка их вратаря и игрока обороны привели к тому, что 37-летний Горан Пандев смог счет сравнять.
После перерыва наставник австрийской команды оживил игру своей команды заменами. И это помогло. Вышедшие со скамейки запасных Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович принесли своей команде три очка.
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