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13.06.2021 23:58
Рубрика: Спорт

Нидерланды вырвали победу в матче против Украины на Евро-2020

Сборная Нидерландов победила Украину в матче первого тура группового раунда Евро-2020 - 3:2. По ходу встречи "оранжевые" вели 2:0, но позволили сопернику сравнять счет. Победный мяч записал на свой сет защитник Дензел Дюмфрис.
Текст: Максим Домчев

Закрывали программу очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу сборные Нидерландов и Украины, проводившие свой матч в Амстердаме. Они уже знали результат первого поединка в своей группе, где Австрия переиграла Северную Македонию со счетом 3:1.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Перед стартом на Евро-2020 с командой Франка де Бура произошла занятная история. Болельщики желают, чтобы "оранжевые" играли по схеме 4-3-3, а не 5-3-2. В итоге кто-то нанял самолет, который пронес баннер с этим напоминанием прямо во время тренировки.

Впрочем, де Бур еще перед началом Евро-2020 заявлял, что от своего взгляда на игру сборной отказываться не собирается. И встречу голландцы, в заявку на матч у которых не попал Куинси Промес, начали с позиции силы, устроив штурм владений соперника. Украинцы отвечали редкими, но опасными контратаками, но вся игра шла у ворот украинцев. Но в первой половине встречи до забитых мячей дело так и не дошло. Еще в начале первой половины встречи украинцы провели вынужденную замену - Александра Зубкова заменил Марлос.

Но после перерыва оборона команды Андрея Шевченко во главе с отлично игравшим вратарем Георгием Бущаном дала трещину. На 52-й минуте Жоржиньо Вейналдум оказался самым расторопным и добил мяч в сетку почти с линии штрафной.

Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images
Англия обыграла Хорватию на "Уэмбли" на Евро-2020

Прошло чуть более пяти минут, и Ваутер Вегорст во второй раз наказал соперника за ошибку в обороне. Арбитры изучали момент, но все же гол был засчитан. И тут же Шевченко поменял Марлоса, который явно не вписался в игру.

На 75-й минуте встречи Андрей Ярмоленко шикарным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в дальний угол ворот Мартена Стекеленбурга. Интрига в матче возродилась. На 79-й минуте счет и вовсе стал 2:2. Роман Яремчук после навеса точно пробил головой.

Но удержать приемлемый результат сборной Украины не удалось. Подключившийся к атаке защитник Дензел Дюмфрис за четыре минуты до окончания основного времени неотразимо пробил головой.

На данный момент этот матч стал самым ярким на турнире.

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