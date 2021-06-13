Нидерланды вырвали победу в матче против Украины на Евро-2020

Закрывали программу очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу сборные Нидерландов и Украины, проводившие свой матч в Амстердаме. Они уже знали результат первого поединка в своей группе, где Австрия переиграла Северную Македонию со счетом 3:1.

Перед стартом на Евро-2020 с командой Франка де Бура произошла занятная история. Болельщики желают, чтобы "оранжевые" играли по схеме 4-3-3, а не 5-3-2. В итоге кто-то нанял самолет, который пронес баннер с этим напоминанием прямо во время тренировки.

Впрочем, де Бур еще перед началом Евро-2020 заявлял, что от своего взгляда на игру сборной отказываться не собирается. И встречу голландцы, в заявку на матч у которых не попал Куинси Промес, начали с позиции силы, устроив штурм владений соперника. Украинцы отвечали редкими, но опасными контратаками, но вся игра шла у ворот украинцев. Но в первой половине встречи до забитых мячей дело так и не дошло. Еще в начале первой половины встречи украинцы провели вынужденную замену - Александра Зубкова заменил Марлос.

Но после перерыва оборона команды Андрея Шевченко во главе с отлично игравшим вратарем Георгием Бущаном дала трещину. На 52-й минуте Жоржиньо Вейналдум оказался самым расторопным и добил мяч в сетку почти с линии штрафной.

Прошло чуть более пяти минут, и Ваутер Вегорст во второй раз наказал соперника за ошибку в обороне. Арбитры изучали момент, но все же гол был засчитан. И тут же Шевченко поменял Марлоса, который явно не вписался в игру.

На 75-й минуте встречи Андрей Ярмоленко шикарным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в дальний угол ворот Мартена Стекеленбурга. Интрига в матче возродилась. На 79-й минуте счет и вовсе стал 2:2. Роман Яремчук после навеса точно пробил головой.

Но удержать приемлемый результат сборной Украины не удалось. Подключившийся к атаке защитник Дензел Дюмфрис за четыре минуты до окончания основного времени неотразимо пробил головой.

На данный момент этот матч стал самым ярким на турнире.