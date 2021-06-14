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14.06.2021 01:13
Рубрика: Спорт

Шевченко: Третий мяч мы могли и не пропускать

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги стартового матча команды на Евро-2020, в котором его подопечные уступили Нидерландам - 2:3.

Фото: Koen van Weel - Pool/Getty Images
Нидерланды вырвали победу в матче против Украины на Евро-2020

Матч между сборными Нидерландов и Украины стал не только лучшим на стартовавшем 11 июня Евро-2020, но и побил рекорд. Никогда еще в финальной стадии после нулевой ничьей в первом тайме команды не забивали пять мячей.

Несмотря на то, что команда Украины, отыгравшись со счета 2:2, проиграла, пропустив решающий мяч в концовке, главный тренер Андрей Шевченко отметил позитивные моменты в игре.

"Получился очень интересный матч. Тот мяч, который мы пропустили в конце, мы могли бы и не пропускать. Хочу поблагодарить команду за то, как она отреагировала на ситуацию, когда счет был 0:2, в ситуации практически проигранного матча", - цитирует его слова РИА Новости.

Шевченко добавил, что его команда хорошо себя проявила, а замена помогла перестроиться.

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