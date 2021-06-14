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14.06.2021 12:36
Рубрика: Спорт

Арбитр Маккели назначен на матч между сборными Финляндии и России

На матч второго тура группового раунда Евро-2020 между сборными Финляндии и России назначена бригада арбитра из Нидерландов Данни Маккели.
Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Для Маккели это уже второй матч на нынешнем турнире. Он ранее обслуживал стартовый поединок Евро-2020 между командами Италии и Турции.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Ассистентами Маккели в этой встрече будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Арбитр на VAR - Пол ван Букел. Четвертый судья матча - Иштван Ковач из Румынии. Ассистентами на VAR назначены Кевин Блом из Нидерландов, а также французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар.

Матч Финляндия - Россия состоится 16 июня в 16.00.

Получил свое первое назначение на турнир в качестве главного судьи и россиянин Сергей Карасев. Он и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин назначены на матч между сборными Италии и Швейцарии, который также пройдет 16 июня.

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