Арбитр Маккели назначен на матч между сборными Финляндии и России

Для Маккели это уже второй матч на нынешнем турнире. Он ранее обслуживал стартовый поединок Евро-2020 между командами Италии и Турции.

Ассистентами Маккели в этой встрече будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Арбитр на VAR - Пол ван Букел. Четвертый судья матча - Иштван Ковач из Румынии. Ассистентами на VAR назначены Кевин Блом из Нидерландов, а также французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар.

Матч Финляндия - Россия состоится 16 июня в 16.00.

Получил свое первое назначение на турнир в качестве главного судьи и россиянин Сергей Карасев. Он и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин назначены на матч между сборными Италии и Швейцарии, который также пройдет 16 июня.