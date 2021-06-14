Арбитр Маккели назначен на матч между сборными Финляндии и России
Для Маккели это уже второй матч на нынешнем турнире. Он ранее обслуживал стартовый поединок Евро-2020 между командами Италии и Турции.
Ассистентами Маккели в этой встрече будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Арбитр на VAR - Пол ван Букел. Четвертый судья матча - Иштван Ковач из Румынии. Ассистентами на VAR назначены Кевин Блом из Нидерландов, а также французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар.
Матч Финляндия - Россия состоится 16 июня в 16.00.
Получил свое первое назначение на турнир в качестве главного судьи и россиянин Сергей Карасев. Он и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин назначены на матч между сборными Италии и Швейцарии, который также пройдет 16 июня.
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