В числе лучших 18 рефери Старого Света нашлось место нашему Сергею Карасеву

В число избранных вошли: Феликс Брых (Германия), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос Дель Серро (Испания), Артур Соареш Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Матеу Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция).

Появление среди лучших рефери нашего Сергея Карасева вовсе не случайно. Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. На матчах чемпионата России работает с 2008 года. С 2010-го является арбитром ФИФА, в 2016-м Карасев был назначен одним из 18 судей чемпионата Европы во Франции. Он обслуживал матчи групповой стадии между сборными Румынии и Швейцарии, а также Исландии и Венгрии. На Олимпийских играх в Рио отсудил матч Япония - Колумбия. На чемпионате мира-2018 в России Карасев был главным арбитром встречи между командами Австралии и Перу.

Отметим, что впервые в истории на мужском Евро в качестве судьи будет работать женщина. Француженка Стефани Фраппар в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, а теперь вот вошла в список помощников главного рефери.

На Евро-2020 судьям рекомендуется принимать решительные меры против задержек руками и толчков в штрафной площади, симуляций, а также грубых подкатов и других нарушений, которые угрожают здоровью футболистов. Демонстративное несогласие с решением судьи и попытки окружить арбитра подлежат наказанию.

Специально отобранные 22 арбитра будут отвечать за просмотр системы видеопомощи VAR, которая поможет судьям лучше выполнять свою работу

Также в УЕФА твердо верят, что система видеопомощи VAR поможет судьям лучше выполнить свою работу в матчах финальной стадии.

Сергей Карасев с 2010 года является арбитром ФИФА и имеет опыт работы на чемпионатах мира и Европы. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Председатель Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти на состоявшемся брифинге подчеркнул значение VAR.

Господин Розетти напомнил, что УЕФА постепенно вводит систему VAR в своих соревнованиях с 2019 года. Суть ее состоит в том, что бригада видеопомощников арбитра пересматривает с помощью видеозаписи решения главного судьи, принятые в определенных ключевых игровых ситуациях, и держит с ним связь при помощи аудиогарнитуры. Бригада VAR должна вмешиваться, только если главный судья допустил явную и очевидную ошибку либо не заметил серьезный инцидент.

Окончательное решение все равно остается за главным судьей. Но VAR отводится важная роль в том, чтобы предотвратить ошибки, которые могут значительно повлиять на игру.

"УЕФА всецело верит в этот проект, - сказал Розетти. - Цель заключается в том, чтобы помочь не только судьям, но и футболу. Мы очень довольны результатами и не жалеем сил, чтобы улучшить систему".

База VAR - в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где будут находиться специально отобранные 22 арбитра, которые будут отвечать за просмотр.

Розетти рассказал о положительных показателях системы VAR с момента ее появления в еврокубках два года назад. "С февраля 2019 года VAR использовалась в 453 матчах под эгидой УЕФА, включая 297 матчей Лиги чемпионов УЕФА и 115 матчей Лиги Европы УЕФА.

В 453 матчах было исправлено 139 решений с использованием системы VAR - в среднем одно исправленное решение на 3,25 матча. Из 2522 проверенных ситуаций 94,5% решений, принятых на поле, были верными.