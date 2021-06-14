Мишель Платини: Французская сборная - явный фаворит

"Французская сборная - явный фаворит Евро 2020. И не только потому, что она действующий чемпион мира. В ней собраны игроки высочайшего уровня, это слаженный, прекрасно укомплектованный коллектив", - заявил на днях экс-президент УЕФА.

При этом, как и большинство местных любителей футбола, а среди них, кстати, и президент страны Эмманюэль Макрон, "Платош", так его называют друзья, с восторгом отозвался о возвращении в сборную после шестилетнего перерыва Карима Бензема.

"Карим - очень, очень классный игрок. Быть в течение многих лет центральным нападающим мадридского "Реала" позволено только очень, очень хорошему игроку", - убежден Платини.

Говоря о предстоящих баталиях, и в первую очередь о матче с немецкой сборной в Мюнхене, он с нескрываемым удовольствием предвосхищает синергию между Каримом Бензима и Кильяном Мбаппе. "Думаю, что дуэт Бензема-Мбаппе будет великолепным. И сам Карим покажет, на что способен, и создаст условия для звездной игры Мбаппе", поделился Платини с журналистами.

Из прочих команд он отметил бельгийцев, англичан и неплохо отозвался о немцах, подчеркнув, что у них "хорошая молодежь".

Надо сказать, что прогноз великого французского футболиста не расходится с оценками местных букмекерских кантор и прочих онлайн платформ. Наиболее популярная из них предвидит не только участие "синих" в финале чемпионата, но и их победу.

Как и где французы будут болеть за своих любимцев? Подавляющее большинство по домам перед экранами своих телевизоров, а также в барах. Ну а фан-зоны? Из-за гнусного коронавируса, хотя во Франции эпидемия сейчас идет на спад, министерством по делам молодежи и спорта введены довольно жесткие ограничения. В городах разрешено создавать фан-зоны для не более пяти тысяч человек. Причем речь идет исключительно о сидячих местах, а стулья приказано расставлять таким образом, чтобы между ними было расстояние в полтора- два метра.

Более того всем желающим необходимо представить "санитарный пропуск" - а это негативный ПЦР-тест, справка о том, человек переболел ковидом или провакцинирован. Причем маски и гели для всех обязательны.

Только с 1 июля, когда вступит очередной этап отмены санитарных мер, публике позволят болеть стоя. Пропуска же останутся до самого конца Евро 2020.

Надо ли говорить о том, что во многих городах страны из-за этих правил вообще никаких фан-зон местные власти организовывать не будут. Такое решение уже приняли в Авиньоне, Ленсе, Лилле. Что касается Парижа, то фан-зона здесь появится только тогда, когда определятся участники четвертьфинала. Скорее всего, на Марсовом поле у Эйфелевой башни. А вот в Тулузе на юго-западе страны на это пойдут лишь в том случае, если сборная Франции выйдет в полуфинал.

А иначе никак.