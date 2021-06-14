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14.06.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге

Текст: Татьяна Тюменева

Группа полицейских из Польши прибыла в Северную столицу и помогает петербургским коллегам следить за общественным порядком во время проведения матчей чемпионата Евро-2020.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Фотография полицейских двух стран размещена в Instagram-аккаунте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На подписи к снимку сказано: "Совместное патрулирование во время проведения чемпионата Европы по футболу в целях обеспечения общественного порядка на улицах Санкт-Петербурга с коллегами из Польши". Фотограф запечатлел стражей порядка на фоне Казанского собора, на Невском проспекте.

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