Эрмитажный кот Ахилл получил паспорт болельщика Евро

В Петербурге эрмитажный кот Ахилл - предсказатель исходов матчей - обзавелся паспортом болельщика чемпионата Европы по футболу.

В официальном Instagram Ахилла опубликована видеоистория, на кадрах которой кот шествует по стойке пункта выдачи FAN ID с бейджем на шее. На паспорте написано: "Эрмитажный кот-оракул Ахилл" - на русском и английском языках.

С этим FAN ID Ахилл может посещать матчи Евро. Но, как поясняла его пресс-секретарь, ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева, подопечный предпочитает заниматься предсказаниями в зале родного музея. Ахилл с рождения ничего не слышит и не теряется в людных местах, но в Эрмитаже выполнять обязанности оракула у него получается лучше.

Кот верно угадал исход уже двух матчей турнира - между Италией и Турцией, Россией и Бельгией.

Процедура предсказания начинается с того, что перед Ахиллом ставят две миски с кормом, у каждой из которых установлен флаг команды-участницы игры. С какой миски хвостатый оракул начнет свою трапезу, таков и будет его прогноз на исход матча.