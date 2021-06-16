Школьник из Красноярска стал хранителем мяча на Евро-2020

Четыре российских мальчика получили возможность выйти на поле со звездами мирового футбола. Один из ребят, которым предстоит вынести мяч перед началом матча Евро-2020 - красноярский школьник Данил Будников, заслуживший это право победой в проведенном конкурсе на лучшее креативное набивание. 10-летний поклонник футбола положит мяч на поле "Газпром-Арены" в Петербурге перед встречей команд Бельгии и Финляндии 21 июня.

"Право вынести мяч на начало официального матча со звездами футбола мирового класса - это просто фантастика", - написал Данил на своей странице в Instagram. "Хочу поблагодарить моих тренеров из ФК Рассвет и мою команду", - добавил юный спортсмен.

Отметим, в прошлом году Данил Будников стал чемпионом Красноярска по набиванию мяча. Футболом мальчик занимается три года в СДЮШОР "Рассвет". В Санкт-Петербург хранитель мяча полетит вместе с отцом. Там после церемонии вынесения мяча сибиряки посмотрят игру между финнами и бельгийцами, которым, напомним, сборная России проиграла на днях со счетом 0:3.

Напомним, планировавшийся на 2020 год чемпионат Европы по футболу из-за пандемии COVID-19 перенесли на нынешнее лето.