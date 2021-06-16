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16.06.2021 07:54
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Финляндия - Россия

Текст: Елена Казьмина

Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России проведет второй матч на Евро-2020, который может стать во многом решающим в борьбе за путевку в плей-офф турнира. В соперники команде Станислава Черчесова досталась команда Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0 и заняла второе место в группе "B".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Россия же после крупного поражения от Бельгии (0:3) оказалась на последнем месте. Несмотря на критику, которая обрушилась на нашу национальную команду, провалом стартовую встречу назвать нельзя. Бельгия - первая команда в мировом рейтинге и безусловный фаворит группы. И тут можно было рассчитывать только на чудо.

А вот Финляндию россиянам обыграть вполне по силам. В матче с Данией нашим сегодняшним соперникам откровенно повезло. Первый же удар по воротам завершился голом. Моральное состояние датчан было подорвано из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, которому стало плохо во время матча. Поэтому результат встречи отошел на второй план.

Не будем забывать, что Финляндия - дебютант финальных стадий ЧЕ. Ей не хватает опыта, да и российская команда выше классом. Остается надеяться, что подопечные Черчесова не будут допускать ошибок на пустом месте. Верим в лучшее и болеем за Россию!

Встречу рассудит бригада арбитра из Нидерландов Данни Маккели. Ранее он судил первый поединок Евро-2020 между Италией и Турцией.

Матч Финляндия - Россия начнется 16 июня в 16:00.

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