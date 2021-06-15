Жирков больше не сыграет за сборную России на Евро-2020

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков из-за травмы пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы. Об этом во вторник заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

"Боюсь, мы потеряли Жиркова на весь турнир", - сказал Черчесов на пресс-конференции. Он добавил, что детали по травме расскажет врач команды Эдуард Безуглов.

Жирков получил травму в первом тайме матча против Бельгии и был заменен в конце первой половины встречи. После этого он не принимал участия в тренировках.

16 июня сборная России во втором матче турнира встретится с Финляндией.