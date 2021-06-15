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15.06.2021 12:41
Рубрика: Спорт

Жирков пропустил тренировку перед матчем с Финляндией

Сборная России по футболу в Санкт-Петербурге продолжает подготовку к матчу второго тура группового раунда чемпионата Европы против команды Финляндии. Матч состоится в среду, 16 июня.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Dmitry Lovetsky - Pool/Getty Images
Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020

В тренировке, которая прошла во вторник, не принимал участие ветеран команды - защитник Юрий Жирков. Он получил повреждение в матче против Бельгии и был заменен на исходе первого тайма. Игрок продолжает проходить реабилитацию.

Как сообщает РИА Новости, в общей группе занимаются восстановившиеся после травм полузащитник Далер Кузяев и защитник Федор Кудряшов.

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