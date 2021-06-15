Жирков пропустил тренировку перед матчем с Финляндией

В тренировке, которая прошла во вторник, не принимал участие ветеран команды - защитник Юрий Жирков. Он получил повреждение в матче против Бельгии и был заменен на исходе первого тайма. Игрок продолжает проходить реабилитацию.

Как сообщает РИА Новости, в общей группе занимаются восстановившиеся после травм полузащитник Далер Кузяев и защитник Федор Кудряшов.