Жирков пропустил тренировку перед матчем с Финляндией
В тренировке, которая прошла во вторник, не принимал участие ветеран команды - защитник Юрий Жирков. Он получил повреждение в матче против Бельгии и был заменен на исходе первого тайма. Игрок продолжает проходить реабилитацию.
Как сообщает РИА Новости, в общей группе занимаются восстановившиеся после травм полузащитник Далер Кузяев и защитник Федор Кудряшов.
Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и опубликовал фото из больницы 10:46
Датчанин Кристиан Эриксен впервые обратился к болельщикам после того, как перенес остановку сердца в минувшую субботу. Он опубликовал пост в Instagram и сопроводил его фотографией из больничной платы
В матче Испания - Швеция зафиксирована первая нулевая ничья на Евро-2020 00:09
Сборная Испании не справилась со шведами в своем стартовом матче чемпионата Европы. На стадионе "Ла Картуха" в Севилье голов зрители так и не дождались - 0:0. Это первая безголевая ничья на турнире
Автогол польского вратаря принес Словакии победу 00:05
Состоялся второй матч чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. В нем поляки неожиданно проиграли Словакии - 1:2. Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро и помог словакам одержать победу
Германия и Франция встретятся в первом топ-матче на чемпионате Европы 00:01
Сегодня в борьбу на чемпионате Европы вступают команды группы "F", которую заранее окрестили группой смерти. В Мюнхене сборная Германии примет Францию, а в Будапеште хозяева сыграют с действующими чемпионами континента - португальцами